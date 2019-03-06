Сумчан запрошують на «Споглядання тиші» Експозиція «Споглядання тиші» Ірини Ганіної повністю складається з авторських робіт з характерними рисами автора.

Ганіна Ірина є представником старої школи живопису і естетики. В її роботах поєднується знання техніки виконання та творче прочитання навколишнього світу. Природа є головним джерелом натхнення художниці. Відсутні дух Київського мегаполісу і сама людина. У кожному сюжеті чітко визначена композиція, джерело світла і його рішення.

Представлені картини написані з абсолютно чітким відчуттям кольору та настрою, що виділяє Ірину як самостійного художника зі своїм баченням і стилем.

Виставка відкривається в галереї BureauArt о 17:00 22.03.2019, вул. Воскресенська (дворик біля тиру).

Триватиме виставка до 4.04.2019.

За традицією в галереї пройде аукціон, на якому можна за доступною ціною придбати твір автора.