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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04108

Сумчан запрошують на «Споглядання тиші»

Експозиція «Споглядання тиші» Ірини Ганіної повністю складається з авторських робіт з характерними рисами автора.

Ганіна Ірина є представником старої школи живопису і естетики. В її роботах поєднується знання техніки виконання та творче прочитання навколишнього світу. Природа є головним джерелом натхнення художниці. Відсутні дух Київського мегаполісу і сама людина. У кожному сюжеті чітко визначена композиція, джерело світла і його рішення.

Представлені картини написані з абсолютно чітким відчуттям кольору та настрою, що виділяє Ірину як самостійного художника зі своїм баченням і стилем.

Виставка відкривається в галереї BureauArt о 17:00 22.03.2019, вул. Воскресенська (дворик біля тиру).

Триватиме виставка до 4.04.2019.

За традицією в галереї пройде аукціон, на якому можна за доступною ціною придбати твір автора.

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