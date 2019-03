В Харькове пройдет Международный образовательный форум с фокусом на IT 4-5 апреля в Харькове состоится Международный образовательный форум NewEdu: Tech in Focus.

В этом году форум получил технологический фокус, а организаторами выступают Харьковский IT Кластер, организация, объединяющая более 50 IT компаний в регионе; а также основатели мероприятия и эксперты сфере образования Юлия Павиченко и Светлана Фельдман.

Состоится форум традиционно в Premier Palace Hotel Kharkiv (Проспект Независимости, 2).

NewEdu за эти 4 года стал самой крупной в Украине площадкой коммуникаций для международных экспертов сферы образования, педагогов, преподавателей вузов, представителей бизнеса и частных курсов, а также государственных органов. Они приезжают со всех уголков страны, чтобы вместе искать смыслы образования, формулировать цели образовательной системы, а в итоге сформировать дорожную карту для их достижения.

Практические результаты форума будут направлены в Министерство образования и науки Украины.

Программа включает темы инклюзивного образования, профессионального образования, вопросы информационной безопасности школьников, изучение английского языка. В дополнение участники узнают различные приемы и методики, как сделать учебу интересной, одновременно эффективной и ориентированной на практику.

Фокус на IT выбран неспроста: технологическая отрасль занимает в Украине второе место по уровню экспорта. Благодаря сотрудничеству с партнёрами из высокоразвитых стран, а также своей динамике и инновационности, она привлекает большое число перспективной молодежи и уже стала драйвером развития интеллектуальной элиты страны. IT бизнес в свою очередь формирует запрос на качественное образование, поскольку нуждается в большом количестве специалистов разного профиля. Вместе с этим компании согласны сотрудничать с учебными заведениями и помогать им готовить кадры.

К участию в форуме уже согласились педагоги из Финляндии, Японии и других стран с высоким уровнем образования и будут делиться своим опытом с украинскими коллегами. Одним из ключевых спикеров станет гость из Амстердама Анил Балгобинд, доверенный советник Amsterdam Smart City Platform Strategy.

Насыщение рынка высококвалифицированными специалистами - одно из основных направлений Харьковского IT Кластера, чтобы формировать благоприятную среду для развития технологического бизнеса. New Edu дает возможность объединить усилия, чтобы двигаться к общим целям.

Зарегистрироваться на форум можно на его сайте.

Справка о Kharkiv IT Cluster:Kharkiv IT Cluster — общественная организация, которая с 2015 года объединяет ведущие IT-компании, местные власти и высшие учебные заведения для внедрения комплексных изменений в IT-экосистему города. На сегодняшний день Харьков — IT Cluster - это более 70 партнеров и успешных IT-компаний, составляющих треть отрасли в регионе.

Цели организации — сформировать в Харькове благоприятную для IT-бизнеса среду, благодаря реализации проектов в сфере образования, продвижения города как ведущей IT-локации, развития IT-community, сотрудничеству в сфере строительства офисов и инфраструктуры. Миссия организации: развитие комфортной среды для роста технологического бизнеса в регионе. Больше информации: https://it-kharkiv.com