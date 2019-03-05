Сумчан запрошують у прикордонну комендатуру швидкого реагування

У всі часи справа захисту та охорони державного кордону була почесною та відповідальною. Нині, враховуючи виклики сьогодення, професія захисників кордонів набула особивого значення. Охоронці кордону з честю та гідністю виконують завдання із забезпечення надійної охорони державних рубежів нашої Батьківщини.
На ділянці відповідальності Сумського прикордонного загону поряд з іншими нововведеними в рамках підвищення щільності охорони кордону підрозділами, створена та функціонує прикордонна комендатура швидкого реагування «Суми». Головним призначенням підрозділу є захист та посилення охорони визначеної ділянки державного кордону.
Державна прикордонна служба України запрошує громадян на військову службу за контрактом для укомплектування вакантних посад прикордонної комендатури швидкого реагування «Суми».
Наші умови:
на військову службу за контрактом приймаються громадяни призовного віку (без наявної строкової служби), які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту та військовозобов’язані (особи, які проходили військову службу у військових формуваннях України) віком від 18 до 60 років.
Наші переваги:
проходження військової служби за контрактом за місцем проживання;
- гарантія стабільного грошового забезпечення (заробітної плати) –
від 9,5 тис. грн.;
- додаткові (обов’язкові) види виплат:
- одноразова виплата у розмірі від 15 до 17 тис. грн. при підписанні першого контракту;
- щорічна одноразова матеріальна допомога у розмірі посадового окладу та окладу за військовим званням;
- щорічна грошова допомога у разі вибуття у чергову відпустку в розмірі місячного грошового забезпечення;
- грошова допомога під час переїзду до нового місця служби на військовослужбовців та членів їхньої родини;
- залежно від займаних посад та умов служби – інші грошові виплати.
- щорічна обов’язкова відпустка тривалістю від 30 до 45 діб, додаткові відпустки (для навчання, соціальні, інші – згідно законодавства);
- пільгове обчислення загального стажу служби у співвідношенні 1:1,5;
- можливість кар’єрного зростання та навчання у навчальних закладах Державної прикордонної служби України (безкоштовно) або на заочному відділенні цивільних вищих навчальних закладів;
- можливість служби за кордоном (охорона дипломатичних установ України за кордоном);
- якісне безкоштовне медичне обслуговування;
- пільговий відпочинок у відомчих санаторно-оздоровчих закладах;
- безкоштовне харчування під час несення служби;
- право на безкоштовне отримання житла;
- право на пенсію після 25 років служби;
- інші соціальні гарантії встановлені законодавством.
- Не можуть бути прийняті на військову службу громадяни, які:
- притягувались до кримінальної відповідальності;
- перебувають на обліку в органах внутрішніх справ у зв’язку зі скоєнням правопорушень, у наркологічних та психоневрологічних диспансерах;
- були раніше звільнені з військової служби зі Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів за службовою невідповідністю або за систематичне невиконання умов контракту.
- З питань прийому на військову службу за контрактом або для з’ясування додаткової інформації з питань проходження військової служби ви можете звернутися безпосередньо до керівництва прикордонної комендатури швидкого реагування «Суми» або до посадових осіб Окремого регіонального центру комплектування.
Наші контакти:
м. Суми, провулок Громадянський, буд. 6, телефони: (0542) 67-13-70,
067-540-73-53, 066-085-88-69.
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