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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:46219

В Сумах копы поймали разбойника

Сотрудники патрульной полиции и полиции охраны по горячим следам задержали мужчину, вероятно, причастного к совершению разбойного нападения.

17 марта, около 22.30, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на проспекте Михаила Лушпы работникам полиции охраны нужна помощь. Выяснилось, что они преследуют неизвестного, который причастен к совершению уголовного преступления.

Следуя указанному адресу, стражи порядка заметили похожего по ориентировке человека, который быстро бежал. Увидев инспекторов, тот резко изменил направление движения и ускорился. Патрульные оперативно догнали и задержали его.

Когда на место прибыли сотрудники полиции охраны, то выяснилось, что беглец, вероятно, причастен к совершению разбойного нападения на мужчину возле торгового центра. 20-летний заявитель рассказал, что возле торгового центра у него сначала возник конфликт с группой молодых людей. В дальнейшем компания набросилась на него и начала бить, одновременно один из мужчин, угрожая применением насилия, забрал у потерпевшего часы, после чего злоумышленники начали убегать в разные стороны.

Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у 17-летнего сумчанина часы заявителя, а на земле складной нож, который он успел выбросить.

Инспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм) УК.

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