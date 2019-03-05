В Сумах пьяный водитель без прав наехал на авто Три административных материала составили патрульные на нетрезвого виновника ДТП.

На улице Харьковской инспекторы патрульной полиции установили, что 54-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, не придерживался безопасной дистанции, после чего допустил наезд на автомобиль Volkswagen Touareg, водитель которого стоял на перекрестке на запрещающий сигнал светофора.

Как выяснилось, водитель Chevrolet Lacetti имел явные признаки опьянения, одновременно у него не было никаких документов. Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 2,26 промилле алкоголя, что в 11 раз превышает допустимую норму.

Стражи порядка составили на него административные материалы по ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП.