В Сумской перинатальный центр не принимают рожениц

Такой приказ подписал глава управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. Связано это с заболеванием корью одной из рожениц, пишет UA:СУМИ.
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Сегодня, 7 февраля, в Сумской мэрии провели брифинг о ситуации с заболеваемостью корью в Сумах и профилактику болезни во....