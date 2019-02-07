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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:03146

В Сумской перинатальный центр не принимают рожениц

До 5 апреля в Сумах временно приостановили госпитализацию рожениц в областной перинатальный центр.

Такой приказ подписал глава управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко. Связано это с заболеванием корью одной из рожениц, пишет UA:СУМИ.

Общество Корь Перинатальный центр

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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