Сумчанам показали «Культурний стан» 19 березня відбулося відкриття проекту від сумських митців «Культурний стан».

У виставковому проекті «Культурний стан» кожен художник звертається до тем, які саме його найбільше хвилюють у нашій культурі сьогодні. При цьому ми беремо поняття «Культура» в широкому значенні цього слова, і мова може йти не лише про нагальні проблеми мистецтва, але й про культуру економіки та бізнесу, культуру відносин влади з народом, і т. д. Художники відстежують зв’язки між найгострішими соціальними проблемами та сучасним мистецтвом.

Вперше цей проект було презентовано в Сумах у грудні 2018 року у якості чергової «виставки швидкого реагування», що стала своєрідною мистецькою реакцією на ситуацію в країні. Чисельні нові виклики, з якими стикається наше суспільство, потребують нових форм культурного простору. Думки кожного художника, які він висловлює тут у своїх творах, часто не є спільними для всіх інших учасників.

«Усі ми дуже різні, але нас єднає прагнення до пошуку та створення нових шляхів розвитку культури в цьому середовищі» - говорять митці.

Учасники: Володимир Ільченко, Надія Білокур, Katya Geza, Михайло Грудій, Марина Фенота, Олександр Заступ, Олександр Федоренко, Олександра Садовська, Дмитро Мощенко, Юрій Шаповал (Полтава).

Виставка триватиме до 7 квітня включно.