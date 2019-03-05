Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:0772

Сумчанам показали «Культурний стан»

19 березня відбулося відкриття проекту від сумських митців «Культурний стан».

У виставковому проекті «Культурний стан» кожен художник звертається до тем, які саме його найбільше хвилюють у нашій культурі сьогодні. При цьому ми беремо поняття «Культура» в широкому значенні цього слова, і мова може йти не лише про нагальні проблеми мистецтва, але й про культуру економіки та бізнесу, культуру відносин влади з народом, і т. д. Художники відстежують зв’язки між найгострішими соціальними проблемами та сучасним мистецтвом.

Вперше цей проект було презентовано в Сумах у грудні 2018 року у якості чергової «виставки швидкого реагування», що стала своєрідною мистецькою реакцією на ситуацію в країні. Чисельні нові виклики, з якими стикається наше суспільство, потребують нових форм культурного простору. Думки кожного художника, які він висловлює тут у своїх творах, часто не є спільними для всіх інших учасників.

«Усі ми дуже різні, але нас єднає прагнення до пошуку та створення нових шляхів розвитку культури в цьому середовищі» - говорять митці.

Учасники: Володимир Ільченко, Надія Білокур, Katya Geza, Михайло Грудій, Марина Фенота, Олександр Заступ, Олександр Федоренко, Олександра Садовська, Дмитро Мощенко, Юрій Шаповал (Полтава).

Виставка триватиме до 7 квітня включно.

Досуг Выставка

По тематике

Сумчан запрошують на «Споглядання тиші»
Сегодня 17:50

Сумчан запрошують на «Споглядання тиші»

Експозиція «Споглядання тиші» Ірини Ганіної повністю складається з авторських робіт з характерними рисами автора....

Сумчанам покажуть «Культурний стан»
Сегодня 08:04

Сумчанам покажуть «Культурний стан»

19 березня у Сумській міській галереї відбудеться відкриття виставки - проекту «Культурний стан»....

"Смаки Сумщини" презентували у Чернігові
16.03.2019 20:12

"Смаки Сумщини" презентували у Чернігові

Сьогодні відбулося відкриття фотовиставки "Смаки Сумщини" в Чернігові....

У Сумах відкрили виставку «Донбас: ПереPROчитання образу»
15.03.2019 12:31

У Сумах відкрили виставку «Донбас: ПереPROчитання образу»

Виставка містить маловідомі матеріали з фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України, Галузевого державного архіву СБУ, а також документи з...

У Сумах презентують виставку про Донбас
15.03.2019 10:02

У Сумах презентують виставку про Донбас

15 березня о 10:00 відбудеться презентація виставки «Донбас»: переPROчитання образу» (м. Суми, Сумська обласна універсальна наукова бібліотека)....

Новости

Програма «U-LEAD з Європою» шукає у Сумах регіональних радників з децентралізації та місцевих фінансів
Вчера 15:57
Водитель сбил сумчанку на переходе
Сегодня 18:11
Сумчанам показали «Культурний стан»
Сегодня 18:07
В Сумской перинатальный центр не принимают рожениц
Сегодня 18:03
Сумчан запрошують на «Споглядання тиші»
Сегодня 17:50
В Сумах копы поймали разбойника
Сегодня 17:46
Конотопские бойцы отличились в столице
Сегодня 17:16
Мэр Сум пришел в суд по коррупционным протоколам без адвоката
Сегодня 16:47
В Сумах суд арестовал банковские счета фирм, которые «нагрелись» на ремонте школ и садиков
Сегодня 16:35
Внимание! Полицейские Шостки разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)
Сегодня 16:30
Сумской борец отобрался на чемпионат мира
Сегодня 16:24
Сумские биатлонисты с серебром в в сингл-миксте чемпионата Украины
Сегодня 16:11
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.