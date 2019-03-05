Сумчанам показали «Культурний стан»

У виставковому проекті «Культурний стан» кожен художник звертається до тем, які саме його найбільше хвилюють у нашій культурі сьогодні. При цьому ми беремо поняття «Культура» в широкому значенні цього слова, і мова може йти не лише про нагальні проблеми мистецтва, але й про культуру економіки та бізнесу, культуру відносин влади з народом, і т. д. Художники відстежують зв’язки між найгострішими соціальними проблемами та сучасним мистецтвом.
Вперше цей проект було презентовано в Сумах у грудні 2018 року у якості чергової «виставки швидкого реагування», що стала своєрідною мистецькою реакцією на ситуацію в країні. Чисельні нові виклики, з якими стикається наше суспільство, потребують нових форм культурного простору. Думки кожного художника, які він висловлює тут у своїх творах, часто не є спільними для всіх інших учасників.
«Усі ми дуже різні, але нас єднає прагнення до пошуку та створення нових шляхів розвитку культури в цьому середовищі» - говорять митці.
Учасники: Володимир Ільченко, Надія Білокур, Katya Geza, Михайло Грудій, Марина Фенота, Олександр Заступ, Олександр Федоренко, Олександра Садовська, Дмитро Мощенко, Юрій Шаповал (Полтава).
Виставка триватиме до 7 квітня включно.
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