На Луганщине погиб уроженец Сумщины

Об этом сообщила одна из авторов проекта «Книга памяти» Оксана Трапезун, пишет UA:СУМИ.
Погиб боец утром 18 марта вблизи хутора Вольный (Попаснянский р-н, Луганская обл.) от пули снайпера.
Евгений был солдатом-наводчиком 54-й ОМБР. Ему было 20 лет.
На сороковой день после ранения, не приходя в сознание, в Киевском госпитале скончался Алексей Гребенюк, боец 72 бригады....
В зоне боевых действий на востоке Украины погиб уроженец села Локня Кролевецкого района Владимир Бузовский....
В связи с гибелью шосткинца Ярослава Бугаевского на Донбассе в городе объявлен траур....
Стало известно о гибели бойца 13-го мотопехотного батальона шосткинца Ярослава Бугаевского....
7 сентября в зоне проведения ООС тяжелое ранение получил старший солдат Владислав Николаевич Карпунь, стрелок зенитно-ракетного взвода 16-го отдельного мотопехотного...