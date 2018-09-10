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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Луганщине погиб уроженец Сумщины

На востоке Украины погиб уроженец с. Деркачовка Недригайловского района Евгений Керечанин.

Об этом сообщила одна из авторов проекта «Книга памяти» Оксана Трапезун, пишет UA:СУМИ.

Погиб боец утром 18 марта вблизи хутора Вольный (Попаснянский р-н, Луганская обл.) от пули снайпера.

Евгений был солдатом-наводчиком 54-й ОМБР. Ему было 20 лет.

Право Евгений Керечанин Погибший в ООС

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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