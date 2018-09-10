На Луганщине погиб уроженец Сумщины На востоке Украины погиб уроженец с. Деркачовка Недригайловского района Евгений Керечанин.

Об этом сообщила одна из авторов проекта «Книга памяти» Оксана Трапезун, пишет UA:СУМИ.

Погиб боец утром 18 марта вблизи хутора Вольный (Попаснянский р-н, Луганская обл.) от пули снайпера.

Евгений был солдатом-наводчиком 54-й ОМБР. Ему было 20 лет.