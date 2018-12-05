Сумские самбисты отличились в Кривом Роге

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 10-ти регионов нашей страны и Молдовы. Представители Сум не остались без медалей:
1 – Артем Прийменко (71 кг)
2 – Даниил Науменко (54 кг)
3 – Елизавета Драновская (37 кг)
Подготовили спортсменов тренеры Оксана Квитченко и Наталья Лысенко.
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