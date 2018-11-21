За противоправные действия «Сумыгаз» во второй раз оштрафован на 68 000 гривен С начала года принято второе решение о признании действий ПАО «Сумыгаз» злоупотреблением монопольным положением на рынке распределения природного газа и наложения штрафных санкций в размере 68 000 гривен.

ПАО «Сумыгаз» выдвигало неправомерные требования к специализированным монтажным организациям о предоставлении ими не предусмотренных законодательством Украины документов, в результате чего были созданы искусственные барьеры для входа на рынок демонтажных (монтажных) работ коммерческих узлов учета газа и их составляющих (в том числе корректоров газа).

В 2018 году при неизменности норм права, определяющих условия доступа на рынок специализированных монтажных организаций, ПАО «Сумыгаз» расширило собственные дискреционные функции, определило собственные пределы усмотрения в указанных отношениях и начало требовать как необходимое условие доступа на рынок сертификаты о прохождении обучения на базе производителя корректоров объемов природного газа СП «Радмиртех».

В рамках расследования установлено, что в течение 2016-2017 годов услуги по выполнению работ по монтажу / демонтажу средств измерительной техники и элементов, входящих в состав УУГ, и их налаживанию потребителям ПАО «Сумыгаз» (юридическим лицам) в пределах Сумской области предоставляли 13 субъектов хозяйствования. Вместе с тем, в 2018 году указанные услуги оказывали только 2 субъекта хозяйствования.

Кроме того, в результате неправомерного поведения ПАО «Сумыгаз» отдельные потребители тех специализированных монтажных организаций, которым были созданы искусственные барьеры для входа на рынок, не могли во время отопительного периода использовать для расчетов за газ уже смонтированы узлы учета газа, в результате чего им начислялась плата по мощности газопотребительного оборудования, сообщает пресс-служба теротделения АМКУ.