Женщина выпала из троллейбуса в Сумах: водитель поехал дальше Сумчанка Галина Ефремова в Фейсбуке рассказал об отношении работников КП «Электроавтотранс» к пассажирам.

«Сегодня (19 марта – Ред.) в 21.15. я села в троллейбус № 7 на улице Ахтырско1. На пр. Курском троллейбус сделал остановку, я начала выходить на заднюю дверь, но водитель почему-то закрыл двери (которые буквально выбросили меня из троллейбуса) и продолжил движение. Я на скорости выпала на асфальт, очень сильно ударилась спиной и головой. Через несколько метров троллейбус остановился, видимо, пассажиры начали обращаться к водителю. Я, насколько это было возможно, поднялась и пошла к троллейбусу. Кондуктор стояла у задней двери и пожимала плечами: «А я что? Я не при чем?» Это были ее слова. Двери перед моим лицом закрылись, и троллейбус спокойно поехал дальше. Водитель не вышел, не спросил, как я себя чувствую, не извинился за то, что чуть вообще не убил меня.

Я шокирована состоянием безответственности, которая происходит у нас в Сумском троллейбусном депо. Если водитель транспортного средства стал причиной аварии, а это была авария по вине водителя, который продолжил движение транспорта, не учитывая, что человек находится между дверью и асфальтом, то он просто обязан оказать первую медицинскую помощь человеку, а не оставить его лежащим на асфальте. Мене поражает работа администрации Сумского троллейбусного управления, как надо ненавидеть людей, чтобы позволять их так «профессионально» перевозить. Где работа по технике безопасности, где элементарное уважение к гражданам и ответственность за их жизнь и здоровье? Значит, мы с вами просто биомусор, который можно выбрасывать как мусор на обочину. Едва придя домой, я пыталась позвонить на горячую линию этого горе-управления... Конечно, никто не отвечает. Если доживу до завтра (очень плохо себя чувствую), то поеду делать рентген, и в это жалкое управления... Страшно чувствовать себя не защищенным, когда твоя жизнь ничего не стоит, более того, люди, которые обязаны за твои средства транспортировать тебя, просто убивают и выбрасывают тебя по дороге, при том, что в троллейбусе было полно людей, которые все видели... Пока мы будем молчать и делать вид, что нас это не касается - это может случиться с вами, вашими детьми, родителями. Горько и больно за нас…» - написала сумчанка.