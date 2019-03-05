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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14366

В Сумах будут судить фискалов-взяточников

Генпрокуратурой направлен в суд обвинительный акт относительно заместителя начальника ГУ ГФС в Сумской области за получение неправомерной выгоды.

Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных Государственному бюро расследований, надзору за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах, совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины и Управления внутренней безопасности офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению заместителя начальника Главного управления ГФС в Сумской области и главного государственного ревизора - инспектора ГУ ГФС в Сумской области, в получении неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, сопряженному с вымогательством неправомерной выгоды, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Досудебным расследования установлено, что в июне 2018 года заместитель начальника ГУ ГФС в Сумской области, по предварительному сговору с главным государственным ревизором-инспектором отдела контрольно-проверочной работы физических и самозанятых лиц управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Сумской области, используя свое служебное положение, получили от физического лица-предпринимателя неправомерную выгоду в размере 60 тыс. грн за уменьшение суммы выявленных нарушений (санкций) в акте проверки предпринимателя.

По результатам предварительного расследования, 18 марта 2019 года прокурором в уголовном производстве обвинительный акт по указанным обвиняемым направлен в суд для рассмотрения по существу.

Справка: санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Право Взятка ГУ ГФС в Сумской области

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