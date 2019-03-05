Завтра сумские студенты сыграют со львовскими (трансляция) В четверг, 21 марта, студенты СумГПУ им. А.С.Макаренко на своей площадке будут принимать «Львовскую политехнику».

Это матч ¼ финала чемпионата Украины по футзалу среди вузов. Игра пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ. Начало в 11:30. Вход свободный. Для тех, кто не сможет присутствовать на матче, планируется проведение трансляции.