Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:19204

Завтра сумские студенты сыграют со львовскими (трансляция)

В четверг, 21 марта, студенты СумГПУ им. А.С.Макаренко на своей площадке будут принимать «Львовскую политехнику».

Это матч ¼ финала чемпионата Украины по футзалу среди вузов. Игра пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ. Начало в 11:30. Вход свободный.

Для тех, кто не сможет присутствовать на матче, планируется проведение трансляции.

Спорт Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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