Завтра сумские студенты сыграют со львовскими (трансляция)

Это матч ¼ финала чемпионата Украины по футзалу среди вузов. Игра пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ. Начало в 11:30. Вход свободный.
Для тех, кто не сможет присутствовать на матче, планируется проведение трансляции.
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