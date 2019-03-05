Сумские спасатели провели совещание с секретарями и главами избирательных комиссий

В эти выходные в Сумском горсовете состоялось заседание глав и секретарей участковых избирательных комиссий Сумского района и г. Сумі, в котором принял участие руководящий состав г. Сумы и Сумского района, Управления ГСЧС Украины в Сумской области.
Спасатели рассказали всем присутствующим о правилах пожарной безопасности во время подготовки и проведения выборов, указали на выполнение необходимых мероприятий по обеспечению и соблюдении противопожарных требований, напомнили порядок использования первичных средств пожаротушения и действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Также сотрудники Службы спасения ознакомили присутствующих с порядком действий в случае обнаружения на избирательном участке подозрительных и взрывоопасных предметов.
Во время мероприятия спасатели распространили памятки по вопросам пожарной и техногенной безопасности на избирательном участке, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
Сегодня, 18 марта, в 1:54 в Службу спасения «101» поступила информация о необходимости оказания помощи....
17 марта в 9:07 в Службу спасения «101» от медработников поступила информация о необходимости оказания помощи....
Сегодня, 15 марта, спасатели провели учения на одном из избирательных участков, расположенных в Центре эстетического воспитания «Зірка» (бывший ДК им....
13 марта в манеже Сумского государственного университета состоится Зональный чемпионат по футзалу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям....
10 марта в 18:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что по ул. Грушевского в пгт Великая Писаревка...