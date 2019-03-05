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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00150

Сумские спасатели провели совещание с секретарями и главами избирательных комиссий

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают проводить комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций при подготовке и проведении 31 марта выборов президента Украины.

В эти выходные в Сумском горсовете состоялось заседание глав и секретарей участковых избирательных комиссий Сумского района и г. Сумі, в котором принял участие руководящий состав г. Сумы и Сумского района, Управления ГСЧС Украины в Сумской области.

Спасатели рассказали всем присутствующим о правилах пожарной безопасности во время подготовки и проведения выборов, указали на выполнение необходимых мероприятий по обеспечению и соблюдении противопожарных требований, напомнили порядок использования первичных средств пожаротушения и действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Также сотрудники Службы спасения ознакомили присутствующих с порядком действий в случае обнаружения на избирательном участке подозрительных и взрывоопасных предметов.

Во время мероприятия спасатели распространили памятки по вопросам пожарной и техногенной безопасности на избирательном участке, сообщает Сумской городской отдел Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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