Больная корью роженица умерла в роддоме в Сумах

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, пишет СТС.
По его словам о причинах смерти станет известно завтра, после вскрытия.
Кроме кори, у нее была пневмония, отек легких, а также осложнения после кесарева сечения.
Напомним: женщина на выходных родила младенца, однако у ребенка признаков болезни не диагностировали, но риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается большим.
Ребенок находится под наблюдение ммедиков в облстной больнице.
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