Больная корью роженица умерла в роддоме в Сумах Больная корью женщина, которая на выходных родила младенца в роддоме на Басах - умерла сегодня утром.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, пишет СТС.

По его словам о причинах смерти станет известно завтра, после вскрытия.

Кроме кори, у нее была пневмония, отек легких, а также осложнения после кесарева сечения.

Напомним: женщина на выходных родила младенца, однако у ребенка признаков болезни не диагностировали, но риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается большим.

Ребенок находится под наблюдение ммедиков в облстной больнице.