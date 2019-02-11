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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27861

Больная корью роженица умерла в роддоме в Сумах

Больная корью женщина, которая на выходных родила младенца в роддоме на Басах - умерла сегодня утром.

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской ОГА Сергей Бутенко, пишет СТС.

По его словам о причинах смерти станет известно завтра, после вскрытия.

Кроме кори, у нее была пневмония, отек легких, а также осложнения после кесарева сечения.

Напомним: женщина на выходных родила младенца, однако у ребенка признаков болезни не диагностировали, но риск того, что вирус передался от матери к ребенку, остается большим.

Ребенок находится под наблюдение ммедиков в облстной больнице.

Общество Корь

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