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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35303

Сумская «скорая» стала лучшей на международном чемпионате

Команда экстренной помощи Сумщины получила первое место на IV международный чемпионате бригад экстренной медицинской помощи.

В чемпионате приняли участие 26 команд, из которых 23 - украинские, 2 - из Польши и 1 - из Литвы.

Конкурсы, в которых принимали участие команды, были сложными, неожиданными и приближенными к реальности. Однако со всеми конкурсными заданиями команда Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф успешно справилась и завоевала первое место на IV Международном зимнем чемпионате бригад экстренной медицинской помощи «Кременецкое медицинское ралли-2019». На втором месте среди украинских участников - команда из Краматорска, на третьем - команда из Хмельницкого.

Наша команда была сформирована из сотрудников Роменской станции Э(Б)МП (руководителя - врача Павла Дзюбы, фельдшеров Ларисы Филимоновой и Олега Галагана, а также водителя Вячеслава Рося) и официальных представителей - главного врача Роменской станции Елены Лопошук и заведующего учебно-тренировочного отдела Центра Светланы Березовской.

В составе судейской коллегии чемпионата работали представители разных стран (Израиля, Литвы, Молдовы, Польши) и почти всех областей Украины. Сумскую область представляли инструкторы учебно-тренировочного отдела центра: врач Ярослав Борисенко и фельдшер Елена Борисенко.

Общество Медицинское ралли Скорая помощь

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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