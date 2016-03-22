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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:402

На Сумщине устанавливается запрет на вылов рыбы на период нереста

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко подписал распоряжение «О проведении весенне-летней нерестового запрета на лов рыбы, других водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах Сумской области в 2019 году».

Периоды и места запрета: во всех реках и их корневых водах, руслах рек со всеми действующими рукавами. Будет запрещен вылов рыбы в реках - с 1 апреля по 20 мая 2019 года; в водохранилищах с 1 апреля по 9 июня 2019 года; в придаточных водоемах (непроточных при низком уровне воды: проливы, устья, озера, пруды и другие водоемы, в том числе те, которые временно заливаются водой в период весеннего половодья) с 1 апреля по 30 июня 2019 года.

Запрещаются также все виды ловли раков в период вынашивания ими икры, личинок, первой линьки с 1 апреля по 9 июня 2019 года включительно.

Все реки, придаточные водоемы, водохранилища и другие рыбохозяйственные водные объекты, подконтрольные Управлению Государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области, в этот период объявляются нерестилищами.

Во время этого периода запрещается передвижение плавсредств, кроме средств органов охраны водных ресурсов.

В то же время во время нереста разрешается рыбачить одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в разрешенных местах. Суточная норма вылова до 3 килограммов на человека.

Запрет также будет действовать на проведение дноуглубительных, взрывных и других работ, добычу строительных материалов в местах массового нереста рыбы на рыбохозяйственных водоемах и прибрежных защитных полосах.

Будут организованы посты наблюдения из числа общественных инспекторов рыбоохраны и рыбаков-любителей для создания благоприятных условий нереста и своевременного выявления фактов нарушения правил рыболовства, и контроль за уровнем воды в нерестовый период на водных объектах с целью недопущения его снижение, и контроль за работой водозаборных сооружений.

Уважаемые жители Сумщины! Для обеспечения оперативного реагирования на факты браконьерства просим всех, кто видит незаконный вылов рыбы на водоемах области или сбыт биоресурсов и незаконных орудий лова срочно сообщать на «горячую» линию Сумского рыбоохранного патруля: (096) 83-82-570 и всеукраинскую бесплатную «горячую» линию: 0-800-50-52-50.

Общество Нерест
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