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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21192

ПТУ с Сумщины получили 14 медалей на международных образовательных выставках

На Х международной выставке «Современные учебные заведения - 2019» профессиональное образование Сумщины представлял 21 заведение и учебно-методический центр профессионально-технического образования в Сумской области.

На выставке «Современные учебные заведения - 2019» и IX международной выставке образования за рубежом «World Edu» 14-16 марта 2019 года в городе Киев профессиональное образование Сумщины представлял 21 заведение и учебно-методический центр профессионально-технического образования в Сумской области. В четырех тематических номинациях педагоги получили 6 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые медали.

В номинации «Внедрение инновационных образовательных и производственных технологий - эффективное средство повышения качества подготовки квалифицированных кадров» отмечены золотыми медалями: ГУЗ «Белопольское высшее профессиональное училище», ГПТУЗ «Конотопский профессиональный лицей», ГУЗ «Шосткинский центр профессионально-технического образования», ГПТУЗ «Роменское высшее профессиональное училище», ГПТУЗ «Шосткинское высшее профессиональное училище».

Серебряными медалями были отмечены ГУЗ «Ахтырский центр профессионально-технического образования», ГПТУЗ «Путивльский профессиональный лицей», ГУЗ «Сумское высшее профессиональное училище строительства и автотранспорта», ГУЗ «Глуховское высшее профессиональное училище».

Бронзовые медали получили ГПТУЗ «Свесский профессиональный аграрный лицей» и ГПТУЗ «Кролевецкое высшее профессиональное училище».

В номинации «Интеграция ресурсов Государственного стандарта и инновационных практик в процессе реализации сквозных содержательных линий в образовательной среде» серебряную медаль получило ГУЗ «Сумское межрегиональное высшее профессиональное училище».

В номинации «Современный вектор развития инклюзивного образования в Украине» серебро получило ГПТУЗ «Конотопское профессионально-техническое училище».

В номинации «Формирование информационно-цифровой компетентности как важной составляющей развития инновационной личности» ГУЗ «Сумской химико-технологический центр профессионально-технического образования» отмечен золотой медалью.

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