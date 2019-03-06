Патрульные обнаружили у 18-летнего сумчанина «травку» и амфетамин Патрулируя улицу Троицкую, экипаж патрульных заметил гражданина, который резко изменил направление движения, увидев стражей порядка.

Когда полицейские направились за ним, прохожий бросился наутек в сторону дворовой территории. Стражи порядка догнали и остановили его. В момент задержания 18-летний мужчина выбросил из кармана на землю несколько свертков. На вопрос, почему тот бежал от патрульных, только отмалчивался. Впоследствии стала понятна возможная причина побега, ведь в свертках, которые он выбросил, находилось вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое. К тому же среди свертков находилась пятидесятигривневая купюра, в которой было порошкообразное вещество, похожее на амфетамин.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК. Продолжаются следственные действия.