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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:24240

В центре Сум копы остановили пьяного туркмена за рулем

В Сумах иностранец разъезжал по городу в состоянии алкогольного опьянения.

На Покровской площади внимание патрульных привлек внимание автомобиль BMW, водитель которого опасно маневрировал по дороге. Инспекторы остановили его, чтобы проверить, все ли в порядке с водителем.

Во время общения стражи порядка обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. 21-летний уроженец Туркменистана согласился пройти освидетельствование на месте, результат оказался положительным - 1,16 промилле. Также патрульные обнаружили, что мужчина не имеет всех необходимых документов, которые должен иметь водитель транспортного средства.

Инспекторы составили на руководителя административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП, а также отстранили его от управления авто.

Право Пьяный за рулем

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