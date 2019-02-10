В Сумах разработали таки схему размещения рекламных конструкций В управлении архитектуры и градостроительства состоялось заседание с участием представителей Ассоциации наружной рекламы Украины и рекламного бизнеса по разработке схемы размещения рекламных конструкций.

По словам первого заммэра Владимира Войтенко, Ассоциация совместно с представителями рынка, а также местными операторами, которые представлены только в Сумах, проработала проект схемы и предоставила свои предложения для того, чтобы были учтены интересы и общественности, и бизнеса, и для того, чтобы схема размещения рекламных конструкций в городе была действенной, и работал не год-два, а минимум десять.

«Схема является главным документом, согласно которому каждый рекламоноситель в городе будет размещен по конкретному адресу, что позволит обеспечить надлежащий контроль за установлением и использованием конструкций, - сообщил чиновник. - Цель разработки схемы - сократить в городе количество конструкций и освободить центральную часть города от крупногабаритной рекламы. Поэтому в случае утверждения документа исполнительным комитетом, в центре Сум смогут быть размещены только «скроллы» и «сити-лайты», что существенно повысит эстетический вид городской среды».

Глава Ассоциации операторов наружной рекламы Украины Оксана Полищук отметила, что при разработке схемы в Сумах учитывались требования, заложенные в нормативно-правовых актах, принятых ранее городским советом, в частности, расстояния между конструкциями, форматные зоны.

Также при разработке комплексной схемы, особое внимание было уделено безопасности пешеходов и водителей - рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать видимость дорожных знаков.

Кроме этого, учитывалась историческая застройка города архитектурные и историко-культурные факторы, на которых при планировании схемы акцентировал внимание начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов.

«Значительная часть рекламоносителей находится в эксплуатации много лет, имеет устаревший дизайн, ненадежную конструкцию. За счет реализации схемы количество рекламы сократится, а места расположения конструкций и их внешний вид будет изменен таким образом, чтобы они максимально органично вписывались в общее городское пространство», - отметил чиновник.

В случае утверждения схемы членами исполнительного комитета, замена старых конструкций на новые должна быть проведена в течение года, все остальные должны быть приведены в соответствие с требованиями течение двух лет.

Кстати, над комплексной схемой размещения рекламных средств в городе работают уже три года. Еще два года назад мэр Сум Александр Лысенко в ответе на петицию о засилье рекламы в городе обещал, что схема разрабатывается. Ее должны были сделать еще до 1 апреля 2016 года…