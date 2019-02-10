В Сумах разработали таки схему размещения рекламных конструкций

По словам первого заммэра Владимира Войтенко, Ассоциация совместно с представителями рынка, а также местными операторами, которые представлены только в Сумах, проработала проект схемы и предоставила свои предложения для того, чтобы были учтены интересы и общественности, и бизнеса, и для того, чтобы схема размещения рекламных конструкций в городе была действенной, и работал не год-два, а минимум десять.
«Схема является главным документом, согласно которому каждый рекламоноситель в городе будет размещен по конкретному адресу, что позволит обеспечить надлежащий контроль за установлением и использованием конструкций, - сообщил чиновник. - Цель разработки схемы - сократить в городе количество конструкций и освободить центральную часть города от крупногабаритной рекламы. Поэтому в случае утверждения документа исполнительным комитетом, в центре Сум смогут быть размещены только «скроллы» и «сити-лайты», что существенно повысит эстетический вид городской среды».
Глава Ассоциации операторов наружной рекламы Украины Оксана Полищук отметила, что при разработке схемы в Сумах учитывались требования, заложенные в нормативно-правовых актах, принятых ранее городским советом, в частности, расстояния между конструкциями, форматные зоны.
Также при разработке комплексной схемы, особое внимание было уделено безопасности пешеходов и водителей - рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать видимость дорожных знаков.
Кроме этого, учитывалась историческая застройка города архитектурные и историко-культурные факторы, на которых при планировании схемы акцентировал внимание начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Кривцов.
«Значительная часть рекламоносителей находится в эксплуатации много лет, имеет устаревший дизайн, ненадежную конструкцию. За счет реализации схемы количество рекламы сократится, а места расположения конструкций и их внешний вид будет изменен таким образом, чтобы они максимально органично вписывались в общее городское пространство», - отметил чиновник.
В случае утверждения схемы членами исполнительного комитета, замена старых конструкций на новые должна быть проведена в течение года, все остальные должны быть приведены в соответствие с требованиями течение двух лет.
Кстати, над комплексной схемой размещения рекламных средств в городе работают уже три года. Еще два года назад мэр Сум Александр Лысенко в ответе на петицию о засилье рекламы в городе обещал, что схема разрабатывается. Ее должны были сделать еще до 1 апреля 2016 года…
Специалистами Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области 9 августа 2018 года было обнаружено, что в витрине Аптеки «Мед-Сервис» по адресу...
Сумской окружной административный суд подтвердил законность проведенного мероприятия государственного контроля и примененных штрафных санкций к перевозчику....
Мэр Белополья Юрий Зарко обратился к представителям кандидата в президенты убрать за собой....
Огромная реклама на доме по ул. Соборная, 43 скоро поменяется....
ОПОРА просит Госпродпотребслужбу остановить распространение рекламы Тимошенко с элементами государственной символики....