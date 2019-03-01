Погода на Сумщине: прогноз на 4 дня

Ожидается неустойчивая, ветреная погода, временами осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом, сообщает областной гидрометцентр.
21 марта - без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -3 .. + 2ºС, днем +3 .. + 8ºС.
22 марта - небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1 .. + 4ºС, днем +5 .. + 10ºС.
23 марта - ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1 .. + 4ºС, днем +5 .. + 10ºС.
24 марта - ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0 .. + 5ºС, днем +8 .. + 13ºС.
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