Погода на Сумщине: прогноз на 4 дня В последние дни недели и на выходных Сумщина будет находиться на поле борьбы между атициклоном с запада и циклонами с северо-востока.

Ожидается неустойчивая, ветреная погода, временами осадки в виде дождя, ночью местами с мокрым снегом, сообщает областной гидрометцентр. 21 марта - без существенных осадков, ночью и утром слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -3 .. + 2ºС, днем +3 .. + 8ºС. 22 марта - небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -1 .. + 4ºС, днем +5 .. + 10ºС. 23 марта - ночью небольшой дождь с мокрым снегом, днем без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью -1 .. + 4ºС, днем +5 .. + 10ºС. 24 марта - ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0 .. + 5ºС, днем +8 .. + 13ºС.