Энергетики угрожают отключить телепередатчики в Белополье

«Долг Концерна перед ПАО "Сумыоблэнерго" составляет 400 000 грн.
На Белопольской башне установлены мощные аналоговые передатчики области: каналы UA:ПЕРШИЙ и 1+1 осуществляют аналоговое вещание с помощью передатчиков мощностью 25 кВт.
Также на башне установлены цифровые передатчики.
Отключение передающих устройств оставит жителей всех прилегающих районов без телевидения», - написала на своей странице в Фейсбуке представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.
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