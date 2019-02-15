Энергетики угрожают отключить телепередатчики в Белополье Не успели решить проблему в Шостке, как энергетики сообщили Сумскому филиалу Концерна РРТ о прекращении поставок електроренергии к передатчикам, установленных на башне в Белополье.

«Долг Концерна перед ПАО "Сумыоблэнерго" составляет 400 000 грн. На Белопольской башне установлены мощные аналоговые передатчики области: каналы UA:ПЕРШИЙ и 1+1 осуществляют аналоговое вещание с помощью передатчиков мощностью 25 кВт. Также на башне установлены цифровые передатчики. Отключение передающих устройств оставит жителей всех прилегающих районов без телевидения», - написала на своей странице в Фейсбуке представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.