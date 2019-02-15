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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:468

Энергетики угрожают отключить телепередатчики в Белополье

Не успели решить проблему в Шостке, как энергетики сообщили Сумскому филиалу Концерна РРТ о прекращении поставок електроренергии к передатчикам, установленных на башне в Белополье.

«Долг Концерна перед ПАО "Сумыоблэнерго" составляет 400 000 грн.

На Белопольской башне установлены мощные аналоговые передатчики области: каналы UA:ПЕРШИЙ и 1+1 осуществляют аналоговое вещание с помощью передатчиков мощностью 25 кВт.

Также на башне установлены цифровые передатчики.

Отключение передающих устройств оставит жителей всех прилегающих районов без телевидения», - написала на своей странице в Фейсбуке представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

Общество Белополье ПАО «Сумыоблэнерго» Телевидение

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