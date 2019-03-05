Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10174

Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?»

«Мій голос нічого не вирішує», «все куплено» і «ми нічого не змінимо»: запрошуємо разом розібратися в міфах і легендах навколо виборчого процесу в Україні.

22 березня в громадському просторі “Розумний хаб” відбудеться виборча вікторина, взявши участь у якій ти дізнаєшся:

✔ Що таке вибори

✔ Як працює виборча система

✔ Які повноваження має Президент України

✔ Як боротися з маніпуляціями

✔ Що можуть і на що не мають права члени виборчих комісій та виборці

✔ Як скористатися своїм правом на голосування у різних ситуаціях

✔ Чому вибори – це важливо?!

Організатори обіцяють максимум інтерактиву та спілкування замість нудних лекцій. Запрошують 22 березня о 18:30 в Розумний Хаб (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх). Вхід вільний.

Общество Выборы Лекция Розумний хаб

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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