Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?» «Мій голос нічого не вирішує», «все куплено» і «ми нічого не змінимо»: запрошуємо разом розібратися в міфах і легендах навколо виборчого процесу в Україні.

22 березня в громадському просторі “Розумний хаб” відбудеться виборча вікторина, взявши участь у якій ти дізнаєшся: ✔ Що таке вибори ✔ Як працює виборча система ✔ Які повноваження має Президент України ✔ Як боротися з маніпуляціями ✔ Що можуть і на що не мають права члени виборчих комісій та виборці ✔ Як скористатися своїм правом на голосування у різних ситуаціях ✔ Чому вибори – це важливо?! Організатори обіцяють максимум інтерактиву та спілкування замість нудних лекцій. Запрошують 22 березня о 18:30 в Розумний Хаб (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх). Вхід вільний.