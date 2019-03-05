Сумчан запрошують на ненудну лекцію-вікторину «Вибори: як це працює?»

22 березня в громадському просторі “Розумний хаб” відбудеться виборча вікторина, взявши участь у якій ти дізнаєшся:
✔ Що таке вибори
✔ Як працює виборча система
✔ Які повноваження має Президент України
✔ Як боротися з маніпуляціями
✔ Що можуть і на що не мають права члени виборчих комісій та виборці
✔ Як скористатися своїм правом на голосування у різних ситуаціях
✔ Чому вибори – це важливо?!
Організатори обіцяють максимум інтерактиву та спілкування замість нудних лекцій. Запрошують 22 березня о 18:30 в Розумний Хаб (вул. Кузнечна, 2, 2 поверх). Вхід вільний.
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