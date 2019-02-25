В Сумах соревновались студентки-теннисистки

19-20 марта в спортивном зале машколеджа СумГУ прошли соревнования ХХV областной спартакиады по настольному теннису среди девушек. Встретились сборные команды 8 вузов.
Третье почетное место заняла команда Лебединского педколледжа, второе - завоевали студенты Сумского медицинского колледжа, первое - заняли студенты Машиностроительного колледжа Сумского государственного университета, сообщает Сумское областное отделение (филиал) Комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки Украины.
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