На Сумщине поймали банду наркоторговцев Сообщено о подозрении 4 участникам организованной группы, которые осуществляли незаконный оборот наркотических средств.

Прокуратурой Сумской области сообщено о подозрении 4 участникам преступной группы, совершивших ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В ходе следствия, проведенного следователями СУ ГУНП в Сумской области, установлено, что 36-летний сумчанин с целью собственного обогащения организовал в г. Сумы сбыт наркотического средства - метадона. К своей противоправной деятельности он привлек еще трех человек, которые имели связи среди наркозависимых граждан. В своей деятельности члены организованной группы придерживались жестких требований внутренней дисциплины и конспирации. Часть преступной прибыли использовалась участниками организованной группы как источник существования, а остальные направлялся на приобретение новой партии наркотических средств.

В частности правоохранителями задокументировано несколько фактов передачи наркотического средства организатором участникам группы, а в дальнейшем расфасовки метадона в пластиковые контейнеры и его реализацию наркозависимым лицам. В то же время во время обысков, проведенных в январе 2019 года, у участников группы обнаружено и изъято указанное наркотическое средство.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные организованной группой), а также по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК Украины.

В настоящее время трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 152 тыс. грн. Относительно четвертого вопрос об избрании ему меры пресечения решается. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.