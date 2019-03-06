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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине на чердаке нашли минометную мину

Минометную мину времен войны нашел на чердаке недавно купленного дома житель Ямпольского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

20 марта около половины седьмого вечера в дежурную часть Ямпольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера местной пожарно-спасательной части о найденном в частном доме одного из сел района предмета, похожего на минометную мину.

На вызов немедленно выехала группа «быстрого реагирования» полиции.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили: опасная находка обнаружена на чердаке частного дома. Бывшая хозяйка несколько лет назад умерла, и наследники продали дом соседям. Убирая помещение от старого хлама, новые владельцы и наткнулись на «сюрприз». У дома до прибытия саперов была выставлена охрана, а потом взрывотехники изъяли находку и направили на уничтожение.

По одной из версий полицейских, которые выясняют происхождение боеприпаса, мину, вполне возможно, мог найти и тайком от других членов семьи спрятать на чердаке один из предыдущих владельцев старого дома.

Правоохранители предостерегают граждан: будьте осторожны при обнаружении подобных находок. Старые боеприпасы, пролежав в земле более семи десятков лет, все еще остаются опасными. И при детонации могут стать причиной увечья или даже привести к летальному исходу. Гражданам следует помнить «три золотые правила», которые могут обезопасить их от подобной опасности:

1. Обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет, ни в коем случае нельзя его трогать самому или допускать к нему других граждан;

2. Следует отметить место находки любым ярким предметом, отойти от него подальше и спрятаться за какое-нибудь укрытие.

3. Немедленно известить об обнаруженном предмете спасателей - «101», или полицию - «102» ,. и оставаться присматривать за местом находки до приезда саперов.

Право Устаревшие боеприпасы

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