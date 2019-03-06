На Сумщине на чердаке нашли минометную мину

20 марта около половины седьмого вечера в дежурную часть Ямпольского отделения полиции поступило сообщение от диспетчера местной пожарно-спасательной части о найденном в частном доме одного из сел района предмета, похожего на минометную мину.
На вызов немедленно выехала группа «быстрого реагирования» полиции.
Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили: опасная находка обнаружена на чердаке частного дома. Бывшая хозяйка несколько лет назад умерла, и наследники продали дом соседям. Убирая помещение от старого хлама, новые владельцы и наткнулись на «сюрприз». У дома до прибытия саперов была выставлена охрана, а потом взрывотехники изъяли находку и направили на уничтожение.
По одной из версий полицейских, которые выясняют происхождение боеприпаса, мину, вполне возможно, мог найти и тайком от других членов семьи спрятать на чердаке один из предыдущих владельцев старого дома.
Правоохранители предостерегают граждан: будьте осторожны при обнаружении подобных находок. Старые боеприпасы, пролежав в земле более семи десятков лет, все еще остаются опасными. И при детонации могут стать причиной увечья или даже привести к летальному исходу. Гражданам следует помнить «три золотые правила», которые могут обезопасить их от подобной опасности:
1. Обнаружив подозрительный или взрывоопасный предмет, ни в коем случае нельзя его трогать самому или допускать к нему других граждан;
2. Следует отметить место находки любым ярким предметом, отойти от него подальше и спрятаться за какое-нибудь укрытие.
3. Немедленно известить об обнаруженном предмете спасателей - «101», или полицию - «102» ,. и оставаться присматривать за местом находки до приезда саперов.
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