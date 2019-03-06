В Сумах будут судить телефонных мошенников

В Ковпаковский районный суд города Сумы из прокуратуры Сумской области поступил обвинительный акт в уголовном производстве по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).
Как следует из материалов дела, неустановленные лица совершали звонки на стационарные номера телефонов и, представившись следователями правоохранительных органов, сообщали потерпевшим ложную информацию о том, что их родственник совершил преступление, а пострадавшее лицо находится в больнице и нуждается в средствах на лечение. Договаривались, что деньги следует передать мужчине, который подойдет по месту жительства.
Таким образом, обвиняемый, выдавая себя за помощника следователя, завладел средствами в сумме 75 000 гривен. В тот же день он пытался завладеть средствами в сумме 50 000 гривен, но довести до конца покушение на преступление ему не удалось, поскольку в момент запланированного получения средств во двор потерпевшей наведался ее внук.
Уголовным кодексом Украины за совершенное правонарушение предусмотрено наказание штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба суда.
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