Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:25101

В Сумах будут судить телефонных мошенников

Ковпаковский районный суд города Сумы рассмотрит уголовное производство по факту совершения мошенничества

В Ковпаковский районный суд города Сумы из прокуратуры Сумской области поступил обвинительный акт в уголовном производстве по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных частью второй статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц).

Как следует из материалов дела, неустановленные лица совершали звонки на стационарные номера телефонов и, представившись следователями правоохранительных органов, сообщали потерпевшим ложную информацию о том, что их родственник совершил преступление, а пострадавшее лицо находится в больнице и нуждается в средствах на лечение. Договаривались, что деньги следует передать мужчине, который подойдет по месту жительства.

Таким образом, обвиняемый, выдавая себя за помощника следователя, завладел средствами в сумме 75 000 гривен. В тот же день он пытался завладеть средствами в сумме 50 000 гривен, но довести до конца покушение на преступление ему не удалось, поскольку в момент запланированного получения средств во двор потерпевшей наведался ее внук.

Уголовным кодексом Украины за совершенное правонарушение предусмотрено наказание штраф от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок от одного до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает пресс-служба суда.

Право Мошенничество

По тематике

Вчера 12:21

Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки 86 тысяч гривен

Мошенники, используя известную преступную схему с «сыном», который якобы попал в полицию за преступление, добились того, что заставили пожилую женщину...

18.03.2019 17:56

Жительница Сумщины «купила» виртуального щенка за реальные деньги

Чтобы убедить клиентку из Шостки в собственной порядочности, интернет-продавец после обсуждения с ним сделки по купле-продаже элитного щенка прислал ей...

18.03.2019 14:03

На Сумщине мошенники «заработали» 34 тысячи на доверии граждан

В последние выходные в ловушки аферистов попали двое граждан - 81-летняя пенсионерка и 56-летний мужчина....

14.03.2019 16:33

В Сумах пенсионерка обманула... мошенника

Надеясь на очередную поживу, аферист под видом банковского работника пытался выпытать у 69-летней женщины коды доступа к ее карте. Однако...

12.03.2019 14:39

Глуховчанина обманул фейковый продавец автомобиля

Глуховские правоохранители разыскивают афериста, который пополнил свои карманы за счет доверчивого местного жителя....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.