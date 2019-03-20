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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине чуть не перекинулся бензовоз

19 марта в 22:52 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о необходимости оказания помощи на участке дороги Николаевка - Екатериновка вблизи с. Заруцкое Глуховского района.

Сообщение поступило от водителя грузовика. На место происшествия был направлен дежурный караул 19-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что во время движения бензовоз съехал на обочину, накренился и не смог продолжить движение самостоятельно, образовалась угроза перекидывания цистерны с нефтепродуктами. Спасатели с помощью буксировочного троса, автомобилем повышенной проходимости на базе шасси КрАЗ доставили авто на безопасный участок дороги, после чего водитель, поблагодарив работникам Службы спасения, самостоятельно продолжил свое движение.

Всего для оказания помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Бензовоз Спасатели
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