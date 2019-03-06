На Сумщине будут судить маньяка за еще одно убийство

«Сумской местной прокуратурой 19 Марта утвержден и направлен в суд обвинительный акт, составленный следователями полиции в отношении уже приговоренного к пожизненному наказанию по обвинению в умышленном убийстве своего коллеги. Действия мужчины квалифицированы по п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из корыстных побуждений) УК Украины», - рассказал прокурор Сумской местной прокуратуры Борис Рекуненко.
Речь идет о маньяке, который в 2013 году держал в страхе весь город. В течение нескольких месяцев мужчина нападал на женщин, бил их по голове металлической трубой и забирал все золотые украшения. Задержали его в ноябре 2013 года. На счету злоумышленника - убийство двух женщин, еще семеро получили разной степени повреждения. В декабре 2014 года в то время 43-летней нападавший был приговорен к пожизненному лишению свободы.
Уже более четырех лет осужденный отбывает наказание. Однако в январе 2019 года выяснилось, что мужчина причастен еще к одному убийству. Событие произошло еще 3 марта 1996 года. Тогда в собственном подъезде из охотничьего оружия был убит мужчина 1956 года рождения. Осужденный признался, что это он совершил это преступление. С убитым они вместе работали. Накануне потерпевший одолжил ему 100 долларов США. Уже через несколько дней он начал требовать возврата долга. Чтобы не отдавать деньги, нападающий дождался коллегу в подъезде и выстрелил в него. Оружие выбросил в озеро неподалеку, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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