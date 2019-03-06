Роменские полицейские оперативно задержали скотокрада

В дежурную часть Роменского отдела полиции обратилась с заявлением об исчезновении скота 52-летняя жительница одного из сел района. Как установили полицейские на месте происшествия, неизвестный вор сломал ночью замок на двери сарая и похитил корову.
Во время осмотра двора потерпевшей и прилегающей к ее дому территории оперативники обратили внимание на свежие следы автомобильных шин. Как предположили сыщики, именно на этом автомобиле злоумышленники могли вывезти похищенное животное.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские за несколько часов установили лицо, совершившее кражу, - комментирует Роман Невожай, начальник Раменского отдела полиции. - Им оказался 45-летний житель одного из сел Конотопского района. Мужчина собственным ВАЗом с прицепом еще ночью приехал в село, где проживает потерпевшая. Вывел из ее сарая корову, и, забив животное, пытался вывезти тушу к себе домой. Однако по дороге его остановили и задержали работниками полиции».
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, соединенная с проникновением в помещение), сам же скотокрад задержан в порядке ст.208 УПК Украины, ему уже сообщено о подозрении в совершении преступления. Машина изъята и находится на спецплощадке.
За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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