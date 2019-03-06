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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03283

За счет доверчивых граждан мошенники обогатились на 34 тыс. гривен

Жертвами аферистов стали жители Роменского, Сумского и Лебединского районов, которые под предлогом продажи товара через Интернет, помощи родным, нуждающихся в финансовой помощи или «денежной реформы», потеряли большую сумму собственных сбережений.

С сообщением о мошенничестве к полицейским обратилась 65-летняя жительница Роменского района. Женщина рассказала, что ее дочь решила продать автомогнитолу и разместила соответствующее объявление в Интернете, а для перечисления денег воспользовалась ее банковской карточкой, с которой исчезли три тысячи гривен. Когда нашелся покупатель, женщине перезвонил еще один незнакомец и, назвавшись оператором мобильной связи, предложил пройти анкетирование. Пенсионерка согласилась. А когда набрала несколько непонятных ей комбинаций, предложенных собеседником, потеряла все свои деньги. Так называемый покупатель также перестал выходить на связь.

Потеряла свои деньги и 76-летняя пенсионерка из Сум. Старушка после общения с телефонным собеседником также потеряла деньги. Аферист представился другом ее зятя, который сообщил, что родственник женщины попал в ДТП и теперь срочно нуждается в деньгах. Когда же она согласилась помочь, он пришел в ее квартиру, где она передала ему почти две тысячи гривен.

А вот две пенсионерки из Лебедина и Ромен под предлогом обмена денег потеряли 27 000 и 2000 гривен. По словам женщин, одной из которых 94, другой 79 лет, они впустили в свои дома незнакомых мужчин, которые рассказали о денежной реформе и обменяли настоящие купюры на сувенирные бумажки.

По всем фактам в полиции уже открыты уголовные производства по ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках чего ведутся поисковые мероприятия аферистов. А правоохранители в очередной раз обращаются к жителям области с просьбой, быть предельно внимательными при покупке или продаже товара в сети Интернет, за товар платить при его получении, а также выявлять благоразумие в своих действиях. Подробнее незнакомцам и ни в коем разу не впускайте их в свои дома, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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