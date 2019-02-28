Сумские гандболистки поделили очки в Запорожье

Соперницами сумчанок были запорожанки из «ДЮСШ-3». Первую игру наши выиграли 32:27, вторую проиграли – 27:28.
После 12 матчей на счету наших гандболисток 11 очков и третье место в подгруппе. Лидирует в центрально-восточной группе «ТНУ им. Вернадского» - 21 очко, дальше – «ДЮИ» из Кривого Рога – 16. Осталось сыграть по 4 матча. В финальный этап выходят две первые команды…
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