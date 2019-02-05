В Сумах обследовали странное белое пятно на Псле

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области обратились жители Сум, обеспокоены появлением белого пятна неизвестного происхождения на р. Псел в районе Харьковского моста.
Сразу после получения сообщения об этом случае специалисты инспекции выехали на место, где были отобраны пробы поверхностной воды.
Отделом инструментально-лабораторного контроля инспекции, уполномоченным на право проведения измерений в объектах окружающей среды, проведены измерения содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах. При этом проведение измерений для определения состава и свойств неизвестных веществ не входит в компетенцию Инспекции.
Результаты гидрохимических исследований показали, что качество воды в отобранных пробах соответствует установленным предельно-допустимым концентрациям для водоемов рыбохозяйственного использования, за исключением такого показателя, как нефтепродукты: в пробе воды из р. Псел в месте пятна неизвестного происхождения установлено превышение содержания нефтепродуктов в 3 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией.
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