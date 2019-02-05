Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:41307

В Сумах обследовали странное белое пятно на Псле

Госэкоинспекция в Сумской области провела гидрохимические исследования воды из р. Псел в месте обнаружения на поверхности пятна неизвестного происхождения.

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области обратились жители Сум, обеспокоены появлением белого пятна неизвестного происхождения на р. Псел в районе Харьковского моста.

Сразу после получения сообщения об этом случае специалисты инспекции выехали на место, где были отобраны пробы поверхностной воды.

Отделом инструментально-лабораторного контроля инспекции, уполномоченным на право проведения измерений в объектах окружающей среды, проведены измерения содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах. При этом проведение измерений для определения состава и свойств неизвестных веществ не входит в компетенцию Инспекции.

Результаты гидрохимических исследований показали, что качество воды в отобранных пробах соответствует установленным предельно-допустимым концентрациям для водоемов рыбохозяйственного использования, за исключением такого показателя, как нефтепродукты: в пробе воды из р. Псел в месте пятна неизвестного происхождения установлено превышение содержания нефтепродуктов в 3 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией.

Право Госэкоинспекция Загрязнение воды Псел

По тематике

Сумские мусорщики отказываются платить мизерный штраф за текущие мусоровозы
13.03.2019 15:08

Сумские мусорщики отказываются платить мизерный штраф за текущие мусоровозы

Государственной экологической инспекцией в Сумской области проведено плановое мероприятие государственного надзора (контроля) по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей...

12.02.2019 10:59

На Сумщине коммунальщики заплатят 100 тысяч за использование подземных вод

Суд обязал КП «Жилищно-коммунальное хозяйство Липоводолинское» возместить убытки за самовольное использование подземных вод....

07.02.2019 13:27

Госэкоинспекция заинтересовалась неприятным запахом в Шостке

Но никто из граждан по этому поводу в инспекцию не обращался....

Сумские лесоводы будут судиться с госэкоинспекцией за 6 млн штрафа
06.02.2019 15:56

Сумские лесоводы будут судиться с госэкоинспекцией за 6 млн штрафа

Госэкоинспекция обвиняет Свесский гослесхоз в многомиллионных нарушениях, лесоводы называют информацию неправдивой....

Почти 6 млн грн убытков насчитали экоинспекторы лесникам на Сумщине
05.02.2019 16:03

Почти 6 млн грн убытков насчитали экоинспекторы лесникам на Сумщине

Государственной экологической инспекцией в Сумской области в период с 21 января по 1 февраля проведена плановая проверка соблюдения требований природоохранного...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.