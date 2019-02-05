В Сумах обследовали странное белое пятно на Псле Госэкоинспекция в Сумской области провела гидрохимические исследования воды из р. Псел в месте обнаружения на поверхности пятна неизвестного происхождения.

В Государственную экологическую инспекцию в Сумской области обратились жители Сум, обеспокоены появлением белого пятна неизвестного происхождения на р. Псел в районе Харьковского моста.

Сразу после получения сообщения об этом случае специалисты инспекции выехали на место, где были отобраны пробы поверхностной воды.

Отделом инструментально-лабораторного контроля инспекции, уполномоченным на право проведения измерений в объектах окружающей среды, проведены измерения содержания загрязняющих веществ в отобранных пробах. При этом проведение измерений для определения состава и свойств неизвестных веществ не входит в компетенцию Инспекции.

Результаты гидрохимических исследований показали, что качество воды в отобранных пробах соответствует установленным предельно-допустимым концентрациям для водоемов рыбохозяйственного использования, за исключением такого показателя, как нефтепродукты: в пробе воды из р. Псел в месте пятна неизвестного происхождения установлено превышение содержания нефтепродуктов в 3 раза по сравнению с предельно допустимой концентрацией.