Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45287

На Сумщине жесткому убийце дали 12 лет за решеткой

К 12 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни свою сожительницу.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего мужчины, который лишил жизни свою сожительницу.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что происшествие произошло в г. Белополье в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2018 года. 40-летняя сожительница обвиняемого вернулась домой около 22.00. Женщина была изрядно навеселе. Между супругами началась ссора, в частности из-за ревности. Перевоспитывать нетрезвую жену мужчина начал силой. Он несколько часов бил ее руками и ногами. От полученных травм женщина около 4.30 умерла. Согласно выводам экспертов, потерпевшей было нанесено около 184 удары по различным частям тела.

Как рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник, по решению Белопольского районного суда от 20 марта 2019 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы.

Решение о внесении апелляционной жалобы будет принято после ознакомления с полным текстом приговора в установленный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белополье Приговор суда Убийство

По тематике

Сегодня 16:45

На Сумщине будут судить маньяка за еще одно убийство

Осужденного к пожизненному лишению свободы будут судить еще и за убийство своего коллеги...

Энергетики угрожают отключить телепередатчики в Белополье
Сегодня 13:46

Энергетики угрожают отключить телепередатчики в Белополье

Не успели решить проблему в Шостке, как энергетики сообщили Сумскому филиалу Концерна РРТ о прекращении поставок електроренергии к передатчикам, установленных...

18.03.2019 14:34

На Сумщине дали 3,5 года за пьяное ДТП с тяжкими последствиями

К 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен ахтырчанин, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП с тяжелыми последствиями....

18.03.2019 12:52

На Сумщине по пьяни зять зарезал тестя

Преступление было совершено в селе Михайленково Ахтырского района 17 марта....

13.03.2019 17:42

Полтавчанину дали 15 лет за убийство жительницы Косовщины

К 15 годам лишения свободы осужден житель Полтавской области, который за гостеприимство женщине отплатил убийством....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.