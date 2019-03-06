На Сумщине жесткому убийце дали 12 лет за решеткой К 12 годам лишения свободы осужден мужчина, который лишил жизни свою сожительницу.

Белопольским отделом Конотопской местной прокуратуры поддержано государственное обвинение в отношении 34-летнего мужчины, который лишил жизни свою сожительницу.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что происшествие произошло в г. Белополье в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2018 года. 40-летняя сожительница обвиняемого вернулась домой около 22.00. Женщина была изрядно навеселе. Между супругами началась ссора, в частности из-за ревности. Перевоспитывать нетрезвую жену мужчина начал силой. Он несколько часов бил ее руками и ногами. От полученных травм женщина около 4.30 умерла. Согласно выводам экспертов, потерпевшей было нанесено около 184 удары по различным частям тела.

Как рассказал заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Шапошник, по решению Белопольского районного суда от 20 марта 2019 года обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины и осужден к 12 годам лишения свободы.

Решение о внесении апелляционной жалобы будет принято после ознакомления с полным текстом приговора в установленный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.