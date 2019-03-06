В Сумах открылась выставка вышивки

Представленные работы - это репродукции известных работ, а также картины, вышитые по собственному замыслу авторов. На тканых полотнах оживает целый неповторимый мир, который отражает определенные стили, присущие прошлым эпохам.
Каждая из работ - это произведение искусства, приносит позитив, от них веет теплом, весной.
11 мастериц, 30 работ, многие месяцы работы. Экспозиция продлится до 31 марта включительно.
Вход свободный.
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