В Сумах открылась выставка вышивки 20 марта состоялось открытие выставки «Весна» мастериц-вышивальщиц.

Представленные работы - это репродукции известных работ, а также картины, вышитые по собственному замыслу авторов. На тканых полотнах оживает целый неповторимый мир, который отражает определенные стили, присущие прошлым эпохам.

Каждая из работ - это произведение искусства, приносит позитив, от них веет теплом, весной.

11 мастериц, 30 работ, многие месяцы работы. Экспозиция продлится до 31 марта включительно.

Вход свободный.