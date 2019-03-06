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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:01121

В Сумах неисправный троллейбус попал в аварию

Сегодня, 20 марта, в 16.45 на ул. Ильинская произошло ДТП с участием троллейбуса.

SumyPost

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», авария произошла во время того, как тягач тянул неисправный троллейбус. Из-за неисправности руля троллейбус пошел в сторону и зацепил припаркованный автомобиль ЗАЗ Vida. Протокол составлен на водителя тягача.

Право Дтп ДТП с троллейбусом

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