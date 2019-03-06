В Сумах неисправный троллейбус попал в аварию

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», авария произошла во время того, как тягач тянул неисправный троллейбус. Из-за неисправности руля троллейбус пошел в сторону и зацепил припаркованный автомобиль ЗАЗ Vida. Протокол составлен на водителя тягача.
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