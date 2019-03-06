В Глухове местная радиостанция начала вещание в ФМ-диапазоне

Позывной «Говорит Глухов» звучит на частоте 104,4 МГц. Передатчик установлен на водонапорной башне.
Об этом сообщила представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.
Несмотря на маленькую мощность передатчика, позывной позывной «Говорит Глухов» можно услышать и в селах Глуховского района. Этому способствует достаточная высота башни и ее расположение на холме в центре города.
Местная ФМ-радиостанция была создана в рамках проекта Нацсовета «Вещание громад».
Разоблачили мужчину во время сбыта марихуаны. При нем находилось еще пять свертков с наркотиком....
В Глухове работники местной криминальной полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который обоснованно подозревается в совершении двух грабежей, совершенных в...
По подозрению в незаконном сбыте особо опасного наркотического средства задержан глуховчанин....
Ночью 13 марта на один из игровых залов Глухова было совершено нападение....
Глуховские правоохранители разыскивают афериста, который пополнил свои карманы за счет доверчивого местного жителя....