В Глухове местная радиостанция начала вещание в ФМ-диапазоне КП «Глуховская студия местного вещания «Радио Глухов» осуществляет 24-часовое вещание вместе с партнером - Радио «Промінь».

Позывной «Говорит Глухов» звучит на частоте 104,4 МГц. Передатчик установлен на водонапорной башне.

Об этом сообщила представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

Несмотря на маленькую мощность передатчика, позывной позывной «Говорит Глухов» можно услышать и в селах Глуховского района. Этому способствует достаточная высота башни и ее расположение на холме в центре города.

Местная ФМ-радиостанция была создана в рамках проекта Нацсовета «Вещание громад».