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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:27205

В Глухове местная радиостанция начала вещание в ФМ-диапазоне

КП «Глуховская студия местного вещания «Радио Глухов» осуществляет 24-часовое вещание вместе с партнером - Радио «Промінь».

Позывной «Говорит Глухов» звучит на частоте 104,4 МГц. Передатчик установлен на водонапорной башне.

Об этом сообщила представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

Несмотря на маленькую мощность передатчика, позывной позывной «Говорит Глухов» можно услышать и в селах Глуховского района. Этому способствует достаточная высота башни и ее расположение на холме в центре города.

Местная ФМ-радиостанция была создана в рамках проекта Нацсовета «Вещание громад».

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