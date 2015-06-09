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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19276

Сумских школьников приглашают на «День карьеры»

В четверг, 28 марта, состоится профориентационное мероприятие для старшеклассников школ города и области - «День карьеры».

Организатором выступают городской центр занятости и Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна.

Посетители смогут ознакомиться с учебным заведением во время его презентации; посетить мастер-классы от профессионалов и учащихся; получить консультации специалистов по профориентации; посмотреть показ моделей одежды от фэшн-театра «Галатея»; стать участниками интересной квест-игры и получить призы и награды.

Всех желающих стать участником «Дня карьеры» будут ждать по адресу: ул. Ахтырская, 28. Начало мероприятия в 11:30.

За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 60-15-41, 60-15-42.

Общество ВПУ День карьеры Профессиональное училище строительства и дизайна

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