Конотопская прокуратура хочет вернуть землю городу

Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства направлен иск о признании недействительным договора субаренды и освобождении земельного участка. Ответчиками в данном случае является физическое лицо и два общества с ограниченной ответственностью.
Установлено, что Конотопским городским советом и физическим лицом в марте 2017 года заключен договор аренды земли площадью 0,8 га. Однако уже в октябре того же года ООО «К.», директором которого является вышеупомянутая лицо, на основании заключенного договора субаренды передало ООО «П.» часть земельного участка в платное пользование.
По мнению прокуратуры, договор субаренды заключен с нарушением законодательства, его содержание противоречит требованиям Гражданского и Земельного кодексов Украины, Закона Украины «Об аренде земли» и не направлен на реальное наступление правовых последствий, обусловленных им. Кроме того, по спорному договору произошло распоряжение частью земельного участка неполномочным субъектом, при отсутствии согласия собственника земельного участка.
Поэтому прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением. В настоящее время производство по делу открыто, назначено подготовительное заседание, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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Карен Асатрян
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