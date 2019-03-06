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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:332261

Конотопская прокуратура хочет вернуть землю городу

Прокуратура настаивает на возвращении земельного участка с противоправного пользования.

Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства направлен иск о признании недействительным договора субаренды и освобождении земельного участка. Ответчиками в данном случае является физическое лицо и два общества с ограниченной ответственностью.

Установлено, что Конотопским городским советом и физическим лицом в марте 2017 года заключен договор аренды земли площадью 0,8 га. Однако уже в октябре того же года ООО «К.», директором которого является вышеупомянутая лицо, на основании заключенного договора субаренды передало ООО «П.» часть земельного участка в платное пользование.

По мнению прокуратуры, договор субаренды заключен с нарушением законодательства, его содержание противоречит требованиям Гражданского и Земельного кодексов Украины, Закона Украины «Об аренде земли» и не направлен на реальное наступление правовых последствий, обусловленных им. Кроме того, по спорному договору произошло распоряжение частью земельного участка неполномочным субъектом, при отсутствии согласия собственника земельного участка.

Поэтому прокуратура обратилась в суд с соответствующим исковым заявлением. В настоящее время производство по делу открыто, назначено подготовительное заседание, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Земля Конотоп Прокуратура

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Карен Асатрян
Карен Асатрян
Сегодня 10:38

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