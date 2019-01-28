Жительница Сумщины отпраздновала 100-летний юбилей 19 марта исполнилось 100 лет жительнице Гребениковки Тростянецкого района Матрене Гордеевне Чмиленко.

На столетний юбилей собралась не только семья. С почтенной датой бабушку в этот праздничный день пришли поздравить глава Тростянецкой райгосадминистрации Олег Сипко, глава Боромлянской ОТГ Василий Романика, представители управления социальной защиты населения и Гребениковской громады.

Приветствуя юбиляршу с праздником, глава Тростянецкой райгосадминистрации Олег Сипко отметил, что именно на таких людей нужно равняться нынешнему поколению, учиться у них мудрости и достоинству, быть такими же отзывчивыми и надежными. Чиновник выразил слова благодарности Матроне Гордеевне за ее добросовестный труд, пример человечности, мужества и порядочности. Он вручил ей письмо-приветствие от главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, а также сертификат на получение ежемесячной стипендии от местных властей.

Всю жизнь - в работе, всю жизнь - в заботах, всю жизнь - в борьбе, Матрена Гордеевна много видела на своем пути. Отдавая всю жизнь своему сыну, внучке, правнукам, она сегодня взамен получает самое необходимое - животворное тепло, внимание и искренность от невестки, внуков и правнуков.

В этот день в теплом и уютном родительском доме собралась вся семья. Заметно, как Матрену Гордеевну любят и уважают. Все суетятся у старушки. В свои сто лет бабушка чувствует себя хорошо. По словам родных, очень гордятся ею, столетняя юбилярша, всегда была примером для своих друзей, коллег по работе и соседей.