Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:51327

Жительница Сумщины отпраздновала 100-летний юбилей

19 марта исполнилось 100 лет жительнице Гребениковки Тростянецкого района Матрене Гордеевне Чмиленко.

На столетний юбилей собралась не только семья. С почтенной датой бабушку в этот праздничный день пришли поздравить глава Тростянецкой райгосадминистрации Олег Сипко, глава Боромлянской ОТГ Василий Романика, представители управления социальной защиты населения и Гребениковской громады.

Приветствуя юбиляршу с праздником, глава Тростянецкой райгосадминистрации Олег Сипко отметил, что именно на таких людей нужно равняться нынешнему поколению, учиться у них мудрости и достоинству, быть такими же отзывчивыми и надежными. Чиновник выразил слова благодарности Матроне Гордеевне за ее добросовестный труд, пример человечности, мужества и порядочности. Он вручил ей письмо-приветствие от главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, а также сертификат на получение ежемесячной стипендии от местных властей.

Всю жизнь - в работе, всю жизнь - в заботах, всю жизнь - в борьбе, Матрена Гордеевна много видела на своем пути. Отдавая всю жизнь своему сыну, внучке, правнукам, она сегодня взамен получает самое необходимое - животворное тепло, внимание и искренность от невестки, внуков и правнуков.

В этот день в теплом и уютном родительском доме собралась вся семья. Заметно, как Матрену Гордеевну любят и уважают. Все суетятся у старушки. В свои сто лет бабушка чувствует себя хорошо. По словам родных, очень гордятся ею, столетняя юбилярша, всегда была примером для своих друзей, коллег по работе и соседей.

Общество 100-летний юбилей Тростянецкий район

По тематике

Жительница Сумщины отметила 100-летие
14.03.2019 16:07

Жительница Сумщины отметила 100-летие

13 марта жительнице села Сопычь Неониле Федоровне Захлебаевой исполнилось 100 лет сообщает Глуховская райгосадминистрация....

Еще одна сумчанка отпраздновала 100-летний юбилей
25.02.2019 12:08

Еще одна сумчанка отпраздновала 100-летний юбилей

23 февраля исполнилось 100 лет жительнице Сум Анне Леонидовне Макридиной....

В Шостке поздравили 100-летнего юбиляра
07.02.2019 18:33

В Шостке поздравили 100-летнего юбиляра

Сегодня, 7 февраля, поздравления по случаю 100-летнего юбилея принимал в свой адрес Федор Сикора....

На Сумщине газета отметила 100-летие
01.02.2019 15:26

На Сумщине газета отметила 100-летие

В этом году газете «Жизнь Лебединщины» отмечает свой столетний юбилей....

Ахтырчанка отпраздновала 100-летний юбилей
28.01.2019 16:20

Ахтырчанка отпраздновала 100-летний юбилей

Счастья и здоровья пожелала всем ахтырчанка Александра Антоновна Чиж, которая отметила свой юбилейный сотый день рождения 24 января....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.