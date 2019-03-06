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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00166

«Виктория» продолжает выступление на «Кубке Слобожанщины-2019»

В среду, 20 марта, вице-чемпион Сумщины сыграл перенесенный матч турнира на Харьковщине.

Соперник знакомый по Любительскому кубку Украины - ФК «Вовчанск». В первом тайме хозяева вышли вперед, но во втором - Владимир Романенко сравнял счет. В итоге счет 1:1. Следующую игру подопечные Артема Радионова сыграют в воскресенье, 24 марта. Противостоять команде из Николаевки будет полтавский «Легион».

После трех туров на счету "Виктории" 5 очков.

Спорт Виктория Николаевка Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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