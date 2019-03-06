«Виктория» продолжает выступление на «Кубке Слобожанщины-2019»

Соперник знакомый по Любительскому кубку Украины - ФК «Вовчанск». В первом тайме хозяева вышли вперед, но во втором - Владимир Романенко сравнял счет. В итоге счет 1:1. Следующую игру подопечные Артема Радионова сыграют в воскресенье, 24 марта. Противостоять команде из Николаевки будет полтавский «Легион».
После трех туров на счету "Виктории" 5 очков.
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