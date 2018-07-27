«Женская сборная Бездрика» - победитель фестиваля Лиги КВН «Сумка» 16 марта в актовом зале Сумского государственного университета состоялся фестиваль лиги «Сумка».

В фестивале приняли участие 14 команд - из всех сумских вузов и школьные команды из Сум и Ахтырки. По результатам фестиваля в сезон жюри отобрали 10 команд: «Гроздья рябины» (СумГУ), "Очерет" (СумГПУ); «Провинция «Тархун» (СНАУ); «Женская сборная Бездрика» (СумГУ) «ДэнсВойсБэнд» (СумГУ), «Квас Тарас» (сборная школ) «Френдзона» (школа №9); «Вата» (сборная школ Ахтырки), «Чехословацкий»; «Тыщщщь». Победителем фестиваля стала команда «Женская сборная Бездрика».

Следующая игра – четвертьфинал - состоится 19 апреля.