«Женская сборная Бездрика» - победитель фестиваля Лиги КВН «Сумка»

В фестивале приняли участие 14 команд - из всех сумских вузов и школьные команды из Сум и Ахтырки. По результатам фестиваля в сезон жюри отобрали 10 команд: «Гроздья рябины» (СумГУ), "Очерет" (СумГПУ); «Провинция «Тархун» (СНАУ); «Женская сборная Бездрика» (СумГУ) «ДэнсВойсБэнд» (СумГУ), «Квас Тарас» (сборная школ) «Френдзона» (школа №9); «Вата» (сборная школ Ахтырки), «Чехословацкий»; «Тыщщщь». Победителем фестиваля стала команда «Женская сборная Бездрика».
Следующая игра – четвертьфинал - состоится 19 апреля.
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