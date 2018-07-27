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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Женская сборная Бездрика» - победитель фестиваля Лиги КВН «Сумка»

16 марта в актовом зале Сумского государственного университета состоялся фестиваль лиги «Сумка».

В фестивале приняли участие 14 команд - из всех сумских вузов и школьные команды из Сум и Ахтырки. По результатам фестиваля в сезон жюри отобрали 10 команд: «Гроздья рябины» (СумГУ), "Очерет" (СумГПУ); «Провинция «Тархун» (СНАУ); «Женская сборная Бездрика» (СумГУ) «ДэнсВойсБэнд» (СумГУ), «Квас Тарас» (сборная школ) «Френдзона» (школа №9); «Вата» (сборная школ Ахтырки), «Чехословацкий»; «Тыщщщь». Победителем фестиваля стала команда «Женская сборная Бездрика».

Следующая игра – четвертьфинал - состоится 19 апреля.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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