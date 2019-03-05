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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:04235

Сумчанин предложил построить в парке памп-трек

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Строительство памп-трека».

«Памп-трек - специальная велосипедная трасса, которая представляет собой чередование ям, кочек и контр-уклона и не содержит равных участков. Особенность памп-треков заключается в том, что набор и поддержка скорости осуществляется не за счет вращения педалей, а с помощью специальной техники прохождения («прокачки») волн - в ямы велосипед «вжимается», на кочках «расслабляется». Трасса обычно имеет относительно небольшую длину (десятки метров) и делается кольцевой. Возможны развилки и перекрестки для организации различных маршрутов следования.

Для катания на памп-треке лучше всего подходят легкие, дерт, горные велосипеды или BMX, а также ролики, скейты, самокаты и т.п.

Соревнования предусматривают прохождение определенного маршрута на трассе за минимальное время.

В последние годы в Украине наблюдается быстрое развитие экстремальных видов спорта, включая катание на скейтборде, роликах и BMX велосипедах. Эти виды спорта привлекают все большее число молодых людей, увеличение количества и повышение качества проведения соревнований и шоу. Украинские экстремалы начинают добиваться успеха в международных соревнованиях. К сожалению, для занятий этими видами спорта нужны специально подготовленные места - памп-треки.

В связи с отсутствием возможностей тренироваться профессионалам и развлекаться всем желающим на основании закона о местном самоуправлении ст.32 п.9 от имени всех экстремалов и жителей нашего города прошу Вас построить папм-трек в парке им.Кождуба (как пример). Создание такой площадки будет очень полезно для всего города. До сих пор, из-за недостатка специально разработанных мест для людей, которые ездят на скейтбордах, роликах и BMX на площадях и улицах, часто способствует быстрому разрушению стен, бордюров и тротуаров. Наличие памп-трека было бы идеальным для скейтбординга, BMX и роликов. Имея место для спорта, молодые люди не будут прибегать к алкоголю, табаку и других наркотикам. На памп-треке могут быть организованы соревнования. А это повысит туристическую привлекательность и престиж нашего города.

Уж очень много городов убедились в необходимости иметь данное сооружение и успешно реализовали эту идею, ни разу не пожалев.

Я убежден, что жители Сумы и лично мэр Александр Лысенко поддержат такую инициативу и надеюсь на положительное решение по данному петиции», - пишет автор петиции Лихацкий Роман Сергеевич.

Дата начала сбора подписей: 21 марта 2019 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней.

Напомним: ни один масштабный физкультурно-спортивный проект в Сумах не завершен до конца: реконструкция стадиона «Авангард», строительство ледовой арены, продолжение строительства кортов Теннисной академии, скейт-парк…

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