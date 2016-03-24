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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:27156

Смертность от туберкулеза в Сумах выросла в 1,5 раза

В прошлом году от туберкулеза умерили 15 сумчан.

Отдел здравоохранения накануне Всемирного дня борьбы по борьбе с туберкулезом подчеркивает необходимость своевременной диагностики и лечения этой болезни.

В прошлом году в Сумах впервые выявлено 106 больных туберкулезом (в 2017 году - 118 больных), что составляет 40,1 на 100 тыс. населения. Несколько уменьшилась не только общая заболеваемость, но и заболеваемость туберкулезом органов дыхания. А вот смертность от туберкулеза за 2018 год по сравнению с прошлым годом выросла – умерли 15 человек (в 2017 году - 10 человек). Девять умерших не состояли на учете в противотуберкулезных кабинетах, вели асоциальный образ жизни и за медицинской помощью не обращались.

Для предупреждения, своевременного выявления и лечения туберкулеза, а также для организационно-методического руководства противотуберкулезной работой, на базе клинических больниц № 1, № 4, № 5 с 2016 года работают противотуберкулезные кабинеты. Во всех сделали капитальный ремонт, оснастили всем необходимым оборудованием и противотуберкулезными препаратами. В каждом кабинете работает врач-фтизиатр и две медсестры.

Общество Туберкулез

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