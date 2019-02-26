Сумской борец стал двукратным чемпионом Украины

Сумчанин Сергей Сущевский завоевал первое место в весовой категории до 57 кг, отобравшись таким образом на чемпионат Европы. Подготовил спортсмена тренер Владимир Гордиенко.
Напомним: 19 марта там же Сергей стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе, отобравшись на чемпионат мира.
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