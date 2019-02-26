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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:57263

Сумской борец стал двукратным чемпионом Украины

Сегодня, 21 марта, в Белой Церкви проходит чемпионат Украины по вольной борьбе среди спортсменов с недостатками слуха.

Сумчанин Сергей Сущевский завоевал первое место в весовой категории до 57 кг, отобравшись таким образом на чемпионат Европы. Подготовил спортсмена тренер Владимир Гордиенко.

Напомним: 19 марта там же Сергей стал чемпионом Украины по греко-римской борьбе, отобравшись на чемпионат мира.

Спорт Греко-римская борьба Инваспорт Сергей Сущевский

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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