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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:03244

Сумские «педагоги» обыграли львовских «политехников»

Сегодня, 21 марта, в Сумах прошла игра ¼ финала чемпионата Украины по футзалу среди вузов.

В спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко местная команда принимала «Львовскую политехнику». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

СДПУ им. Макаренко 3:1 (1:1) «Львовская политехника»
Голы: Андрей Лысенко (10), Максим Ганжа (31, дабл-пенальти), Руслан Окопный (39) - Олег Легендзевич (20)

Ответная игра пройдет на следующей неделе.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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