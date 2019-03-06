Сумские «педагоги» обыграли львовских «политехников»

В спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко местная команда принимала «Львовскую политехнику». Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
СДПУ им. Макаренко 3:1 (1:1) «Львовская политехника»
Голы: Андрей Лысенко (10), Максим Ганжа (31, дабл-пенальти), Руслан Окопный (39) - Олег Легендзевич (20)
Ответная игра пройдет на следующей неделе.
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