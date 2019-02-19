Сумчанин в ТОП-10 на чемпионате мира по каратэ 15-17 марта в Токио проходил 9-й чемпионат мира по каратэ ситорю.

Наш земляк Андрей Панченко занял 9-ое место в ката (всего было 38 участников со всего мира).

О своих впечатлениях он написал на своей странице в Фейсбуке:

«Насыщенная неделя, участие в семинарах, участие в 9-ом чемпионате мира по каратє ситорю, куча новых знакомств и общения. На турнире удачно представил Украину, войдя в топ-9 атлетов. Принял участие в семинаре Kenyu Mabuni, внука основателя стиля ситорю. Очень приятно было тренироваться и брать информацию из истоков зарождения каратэ и стиля ситорю, в частности. Познакомился с кумиром детства Yukimitsu Hasegawa, многократным чемпионом мира по каратэ WKF в командном ката и человеком, который является эталоном исполнения ката ситорю. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал и был рядом».