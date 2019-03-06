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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26364

На Сумщине мужчина ампутировал себе ногу и выбросил ее

Мужчину привезли в больницу уже без стопы: у пострадавшего была запущенная гангрена, конечность отгнила из-за некроза тканей.

В Ахтырскую ЦРБ Сумской области обратился мужчина с гангреной, который решил обойтись без помощи врачей и сам ампутировал себе ногу. Читайте также В Львове хирурги восстановили ногу пациенту из его костей (видео) После этого он выбросил конечность у моста по ул. Восьмое марта. Об этом сообщается на Facebook-странице газеты "Роксолана Макси", пишет УНИАН.

Позже ногу нашел пес и притянул ее на огород к своему хозяину - тот сразу обратился с заявлением в полицию.

20 марта в 15.30 поступило сообщение в полицию от местного жителя о том, что на его огород собака притащил стопу ноги неизвестного человека. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП Украины в Сумской области Эльвира Биганова. Правоохранители начали отрабатывать лечебные учреждения. Как оказалось, в местную больницу поступил мужчина, часть ноги которого отсутствовала, а часть держалась на сухожилиях. По информации медиков, у пострадавшего была запущенная гангрена, а конечность отгнила из-за некроза тканей. Часть отгнившей стопы была выброшена им на улицу. После проверки уголовное производство в полиции не открывали, так как нет криминала.

Право Ампутация Ахтырка Гангрена

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