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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:32286

Сумчанин забил свою мать до смерти

Между родными людьми возник конфликт, разрешить который сын решил кулаками.

10 марта в нейрохирургическое отделение Сумской областной клинической больницы была доставлена на лечение 64-летняя женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами конечностей и туловища. По характеру полученных телесных повреждений, медики определили, что женщину кто-то избил, и сообщили об этом в полицию. Несмотря на все старания врачей спасти ей жизнь, пациентка все же умерла на девятый день после госпитализации.

Правоохранители, получив сообщение от медиков, сразу же заподозрили в избиении 44-летнего сына умершей. Тот подтвердил, что между ним и матерью действительно произошел конфликт, в ходе которого он не сдержался и применил к матери физическую силу. Причем так применил, что полицейский эксперт при осмотре квартиры, где произошло избиение обнаружил и изъял три выбитых зуба и зафиксировал следы крови на предметах и полу.

По заключению судебно-медицинского эксперта стало известно, что женщина умерла в результате травм, полученных во время избиения.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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